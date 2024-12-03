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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

فحص بلاغات التغيب لكشف هوية سيدة عثر على جثتها بنهر النيل

ارشيفية
ارشيفية
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تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول العثور على جثة سيدة مسنة بمياه النيل بإمبابة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة وكلفت الأجهزة الأمنية بعمل نشرة بمواصفات الجثة و فحص بلاغات التغيب للتوصل لأهليتها، كما كلفت الطب الشرعى بفحص الجثة لكشف ملابسات الوفاة.

تلقي الرائد عصام الشناوي رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بالعثور علي جثة طافية بمياه النيل بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ الهري وتم انتشال الجثة وتبين انها لمسنة في عقدها السابع لا تحمل أوراق تدل علي هويتها، جري نقل الجثمان إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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