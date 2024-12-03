غنيم ينعى محافظ المنيا السابق اللواء أسامة القاضي

قدم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، خالص العزاء والمواساة لأسرة وأحباء اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا السابق، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء والتفاني في خدمة الوطن.

وقال محافظ بني سويف في عزائه ونعيه للفقيد: "باسمي ونيابة عن كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية بمحافظة بني سويف، أتقدم بخالص العزاء لأسرته الكريمة، ولأبناء محافظة المنيا التي شهدت على جهوده وإخلاصه في العمل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وأضاف المحافظ قائلًا: "إن الراحل كان نموذجا يُحتذى به في القيادة والمسؤولية، حيث تميز بمسيرة مهنية حافلة بالمواقف المشرفة والإنجازات البارزة، فقد كان توليه لمنصب محافظ المنيا شاهدا على جهوده في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين الخدمات للمواطنين".

كما تابع المحافظ: "نسأل الله أن يجعل كل ما قدمه من أعمال خالصة في ميزان حسناته، وأن يُلهمنا جميعا الصبر على فراق شخصية وطنية كهذا القائد المخلص".

يذكر أن اللواء أسامة القاضي، الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ 62 عاما، تخرج من كلية الشرطة، وشغل العديد من المواقع القيادية في وزارة الداخلية، وترك بصمة واضحة في كل موقع تقلده، حيث عُرف عنه حبه للعمل الميداني وقربه من المواطنين، وكان حريصا على تحقيق تطلعات أهالي محافظة المنيا من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا.