إيمان العمارى تكتب: “البوابة نيوز” الصدفة التى قادتنى لتحقيق حلم العمر

الثلاثاء 03/ديسمبر/2024 - 12:58 م

عقب اندلاع ثورة ٣٠ يونيو والأحداث التى تلتها، ومع تقديم استقالتى من الصحيفة التى كنت أعمل بها عقب استشهاد بعض الصحفيين، لم أكن فى حالة تسمح لى بالعمل وتوقفت بالفعل لمدة شهرين وفقدت مصدر رزقى وقتها، وفى نهاية شهر يوليو من نفس العام، هاتفتنى زميلاتى بأنهن سيتقدمن لموقع جديد يطلب صحفيين فى عدة محافظات وطلبن منى التقديم معهن،



وبالفعل تحدثت وقتها مع الأستاذ نصر عبده المشرف على قسم المحافظات فى "البوابة" وقتها، ولكنه أكد لى بأن هناك زميلة فى الأقصر وأنهم لا يحتاجون لبديل أو مراسل آخر، وهو الأمر الذى تفهمته، وبالفعل تم قبول زميلاتى، وعدت أنا لحالة التوقف عن العمل مع الالتزام بالتدريب داخل مؤسسة روز اليوسف حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا،



خاصة أنه كان لدى يقين لا أعرف سببه بأن هناك عودة، ليعود بالفعل بعدها أستاذ نصر ليهاتفنى مجددا يوم ٢٨ أغسطس ٢٠١٣ واتذكر هذا اليوم جيدا - فقد كنت أحضر أحد الأفراح واعتبرتها بشرة خير- عندما دق جرس هاتفى لأجد أستاذ نصر يقول لى: "جاهزه؟ الزميلة اللى كانت معانا اعتذرت عن استكمال العمل لارتباطها بعمل فى موقع آخر مستعدة تكونى معانا؟" لأجيب فورا "طبعا" لتبدأ بعدها أجمل حكاية وصدفة مع "البوابة".

أرسلت السيرة الذاتية الخاصة بى والتى بالمناسبة كانت "صغيرة للغاية" لحداثة عهدى بالصحافة، وبالفعل تم نشر أول خبر لى باسمى يوم ٣٠ أغسطس ٢٠١٣ وبعدها سافرت إلى القاهرة لأرى مكانى الجديد، واستقبلنى أستاذ نصر وأستاذ محمد نور، لتبدأ بعد ذلك رحلتى العملية الممتعة مع البوابة إلى وقتنا هذا.

