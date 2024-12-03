قبل إقامته.. حفل عبير نعمة في حديقة الكويت يرفع لافتة "sold out"

كشفت الجهة المنتجة والمنظمة لحفل النجمة اللبنانية عبير نعمة ضمن فعاليات الموسم الثقافي في حديقة الشهيد بالكويت، عن نفاد جميع التذاكر قبل أيام من موعد الحفل الذي سيقام يوم الخميس المقبل الموافق 5 ديسمبر، وذلك في ظل الإقبال الجماهيري الكبير على الحفل من محبي الطرب الأصيل وعشاق الموسيقى في الكويت.

وقد صرحت الجهة المنظمة للحفل في بيان صحفى لها اليوم "رفعنا شعار "كامل العدد" قبل موعد الحفل بأيام، وهو ما يعكس شغف الجمهور الكويتي وحبهم للطرب الأصيل، ونتطلع لتقديم أمسية مميزة للجمهور".

من جانبها، عبرت الفنانة عبير نعمة، عن سعادتها بلقاء الجمهور الكويتي، وقالت: "أنا متحمسة جدًا للقاء الجمهور الكويتي الذي يتمتع بذائقة فنية كبيرة.. لقد جهزت برنامجًا غنائيًا متنوعًا ويحتوي على العديد من المفاجآت، وأتمنى أن ينال رضاكم في ظل حرصنا على تقديم الأفضل".