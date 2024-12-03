فاتن بدران تكتب: "البوابة نيوز".. الشمعة العاشرة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2024 - 12:54 م

إذا كانت مصر وطننا الكبير الذى يعيش فى دمائنا، فإن«البوابة نيوز»، وطننا الصغير الذى يحيا بقلوبنا لتضئ شمعتها للعام العاشر ليحتفى جميع أبنائها برحلة ومسيرة عطاء مشرفة.

تحمل جريدة"البوابة" على صفحاتها هموم وتطلعات الشعب ولم تتوقف أو تتخلى عن رسالتها ومواقفها، لتقف على عتبة الثقافة حاملة لواء التنوير، بالكلمة الصادقة، وعلى هذا النهج مضت لتبلغ مكانتها بين الصحف الأكثر اتزانا ومكانة ومهنية من الطراز الأول،

وقبل سبعة سنوات قد التحقت للعمل كمراسلة لمحافظة الفيوم ضمن محررى البوابة لأحظى بدعم كبير من السادة المديرين الذين أتبعهم، والذين ساعدونى على فتح الملفات الساخنة ونقل هموم المواطن بكل مهنية وشفافية حتى أصبحت أنتمى لها قلبا وعقلا ومن أبنائها المميزين وبيتى الكبير الذى أحظى بالعمل ضمن فريق عمله الذى يحترم تلك المؤسسة الصحفية وعقل المواطن وتحمل هموم الوطن وتكاتفها مع الدولة فعليا وضمنيا.

ومما لا شك فيه بأن «البوابة نيوز» برئاسة الصحفى المخضرم والكاتب المميز الدكتور عبدالرحيم على قادرة على أن تحدث ثورة ثانية فى تقديم نموذج أصيل وحرفى يجدد فى مضمون الصحافة الورقية، بعد أن كان لها دور كبير فتح ملفات كثيرة شائكة وللثورة ومكافحة الإرهاب الأسود والمعارك التى خاضتها، بمغامرتها الأولى بإصدار صحيفة خاصة فى زمن كان يحرص فيه رأس المال أن يسير جانبا متمهلا، وليس إصدار صحيفة تضم كتاب رأى وصحفيين تعلموا أن لكل صحفى ملفا يعمل به. لنقل الرأى والرأى الآخر بكل حيادية ومهنية واحترام عقل وثقافة قرائها.

