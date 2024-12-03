7 دول تشارك في معرض تراثنا 2024

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على فتح آفاق تسويقية جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة خاصة المشروعات الحرفية واليدوية والتراثية والصناعات التقليدية بما يعزز من استقرارها وفرص تطورها، وذلك من خلال إشراك الحرفيين والفنانين في معرض تراثنا والذي يعد أكبر ملتقى إقليمي للحرف اليدوية والتراثية والصناعات التقليدية إقليميا.

وأوضح “رحمي” أن معرض تراثنا الذي يتشرف برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وسوف تنطلق فعاليات النسخة السادسة منه 12 ديسمبر الجاري، وسيشهد مشاركة عدد كبير من الدول في إطار تعزيز التبادل التجاري البيني والتكامل الاقتصادي مع مختلف الدول وتحويل معرض تراثنا إلى ملتقى دولي يضم نماذج من عدد من دول العالم.

وتابع: أن الجهاز يحرص على مشاركة العديد من الدول العربية ودول من آسيا وأوروبا في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية مما يعكس توجهات الدولة الهادفة لتعزيز التعاون والروابط المشتركة بين مصر والعالم من خلال تشارك الثقافات التراثية التي تعبر عن الهويات المختلفة والحضارات المتنوعة، فضلا عن تشجيع تبادل الخبرات بين أصحاب المشروعات الصغيرة في هذه الدول.

وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى أن النسخة السادسة من المعرض ستشهد تخصيص أجنحة مميزة لعدد من الدول لعرض منتجات الحرف اليدوية والتراثية الخاصة بكل دولة، ومنها الامارات العربية المتحدة من خلال (غرفة التجارة والصناعة برأس الخيمة) والمملكة العربية السعودية (هيئة التراث) والبحرين من خلال (جمعية سيدات الاعمال البحرانية) وتونس (الديوان الوطني للصناعات التقليدية) ولأول مرة كل من الهند (المؤسسة الوطنية للصناعات الصغيرة) وباكستان (مؤسسة الصناعات الصغيرة ببنجاب) ودولة لاتفيا (يمثلها سفارة لاتفيا بالقاهرة وبعض الفنانين والحرفيين المحليين من لاتفيا).



ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المعرض يوم 12 ديسمبر الجاري وحتى 21 من الشهر ذاته بمركز مصر للمعارض الدولية، حيث يشارك ما يزيد على ألف عارض من مختلف محافظات الجمهورية، ويضم المعرض عدد كبير من المنتجات التراثية واليدوية والفنية لأصحاب المشروعات الصغيرة، لأكثر من 30 قطاع تراثي؛ منها منتجات السجاد اليدوي والكليم اليدوي والرسم على الحرير والمنسوجات والتللي والمفروشات والاكسسوار الحريمي والمنتجات النحاسية والمنتجات الزجاجية والتطريز على القماش ومنتجات حجازة والتابلوهات والخيامية والصدف ووحدات الإضاءة والخزف والمفروشات والجلود والتحف الخشبية ومنتجات سيناء والخوص.