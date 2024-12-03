"قضية سرقة المجوهرات".. طلب دفاع عمر زهران من المحكمة

قال أحمد مرتضى منصور دفاع المخرج عمر زهران، إنه سيطلب تأجيل القضية من أجل الإطلاع ومراجعة الواقعة بشكل جيد ومعرفة ما جاء بالتحقيقات السابقة، مؤكدًا أن الجميع يقف مع عمر زهران ويدعمه ؛ ونستبعد موضوع السرقة ، فكيف لرجل ثري أن يسرق ؟.

ووصل منذ قليل المخرج عمر زهران، مرتديا "ترنج أسود"، في حراسة أمنية مشددة؛ لمحكمة الجيزة لحضور ثاني جلسات محاكمته بتهمة سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، في القضية رقم 7493 لسنة 2023 جنح الجيزة.

محاكمة عمر زهران

يُذكر أنه قد جرى ضبط المتهم، من قبل وبحوزته حقيبة جلد سوداء اللون تحتوي على 5 علب بداخلها مجموعة من الإكسسوارات النسائية.

وبمواجهته، أقر بأن المضبوطات حصل عليها من شاليمار شربتلي، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الجدير بالذكر، أن نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة، قرر توكيل المستشار مرتضى منصور محاميا للدفاع عن المخرج عمر زهران بعد اتهامه بسرقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

وأكدت نقابة المهن السينمائية فى بيانا لها: «وكلت نقابة المهن السينمائية المستشار مرتضى منصور وأحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور ووحيد صلاح للدفاع عن المخرج عمر زهران».

يشار إلى أن المخرج عمر زهران، تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعى بعد اتهامه بسرقة محتويات شقة الفنانة شاليمار شربتلى، زوجة المخرج خالد يوسف، حيث حاز على دعم كبير من الفنانين والإعلاميين.