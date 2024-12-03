ضبط 4 محطات وقود تصرفت فى 47 ألف لتر سولار وبنزين بالسوق السوداء بالبحيرة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الدورية للأسواق وأحكام الرقابة على السلع الاستراتيجية وضبط الأسعار بما يحقق الصالح العام.

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد رجب هدية، وإشراف حسام المزين، وكيل المديرية، حملات تموينية مكثفة بمركز أبو حمص ومدينة النوبارية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية والسلع غير المطابقة للمواصفات.

وأسفرت الحملات بمركز أبو حمص عن ضبط 4 محطات مواد بترولية لقيام أصحابها بالتصرف في 34553 لتر سولار و13015 لتر بنزين، وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وكما تم المرور على 17 عيادة بيطرية، حيث تم تحرير محاضر لعدم الإعلان عن أسعار الأدوية البيطرية في بعضها.

وبحملة اخرى بمدينة النوبارية، تم ضبط 70 طن مواد خام مجهولة المصدر والصلاحية، و11520 عبوة من المركبات العضوية السمادية منتهية الصلاحية، و5000 لتر سولار تم تجميعها من السوق السوداء، و5000 لتر سماد سائل مجهول المصدر، و250 لتر بوتاسيوم سائل منتهي الصلاحية، بالإضافة إلى 40 طن من المخلل مجهول المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.