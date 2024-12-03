أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق عدة مناطق في لبنان ويحلق على ارتفاع منخفض.

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء هرتسي هاليفي، قد أكد أمس، أنه سيتم الرد بحزم على انتهاك حزب الله الخطير لوقف إطلاق النار والخطط والأهداف جاهزة للتنفيذ في أي لحظة".

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أوضح أن حزب الله ارتكب خطأ فادحًا بإطلاق النار على إسرائيل، ويجب علينا الرد بضربة قوية.

يذكر أن حزب الله اللبناني قد استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة ردا على الخروقات المتكررة من جانب جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق قد أعلنت الحكومة اللبنانية، بدء انتشار الجيش في قطاع جنوب الليطاني لتعزيز الأمن وتنفيذ القرار الدولي 1701، بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة.

يذكر أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية لوقف إطلاق النار في لبنان، يهدف إلى إنهاء أشهر من التصعيد، بينما تشدد الأمم المتحدة على أهمية استثمار الهدنة لتعزيز الاستقرار والتنمية في لبنان، الذي يواجه أزمات اقتصادية وسياسية متعددة تتطلب تكاتف الجهود الدولية والمحلية.