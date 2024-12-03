حسام الدين محمد يكتب: "البوابة نبوز".. البيت الكبير

الثلاثاء 03/ديسمبر/2024 - 12:53 م

«البوابة نيوز» تجربة مميزة وفريدة بدأت فيها مراسلاً لمحافظة دمياط منذ ١٠ أعوام كان قد مضى على تدشينها شهورا قليلة عشت خلالها العديد والعديد من المواقف ما بين أزمات وانطلاقات تارة تتألق «البوابة» وتتصدر محركات البحث، وتارة أخرى نستعد لإخراج أول عدد ورقى لها، وتارة ثالثة نستعد لإطلاق «مجلة البوابة».

كنت وما زلت مراسلا لمحافظة دمياط وتظل «البوابة نيوز» صوت الناس ورقما مهما فى معادلة النظام القائم فى مصر، وتم تكليفى بعمل رصد وتقرير عن مناطق تمركز الإخوان المسلمين فى محافظة دمياط، وكان على رأسها قرية البصارطة، والتى كان الإخوان يحتلونها وتم نشر التقرير بعنوان «ادخلوا البصارطة الآن وطهروها» وتفاجأت بصفحات الجماعة الإرهابية تقوم بنشر التقرير والتحريض ضدى وضد جريدة البوابة.

وهناك العديد والعديد من المواقف التى شهدناها سويا فنحن فريق المحافظات فى البوابة تجدنا أخوة وليس مجرد زملاء، تجد هذا المراسل وهو يقوم برفع أخبار زميله مساعدة له، وتجد آخر ينبه زميله لخبر عنده، وتجد خلية نحل تعمل ليلا ونهارا لخدمة الناس لكى نكون ونظل دائما صوتهم.