"إي آند بيزنس" التابعة لـ"إي آند مصر" تتعاون مع "pmaestro" لدفع التحول الرقمي في مصر والمنطقة

أعلنت شركة إي آند مصر عن شراكة استراتيجية جديدة مع شركة pmaestro، بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويجمع هذا التعاون بين إمكانيات إي آند بيزنس الرائدة في تقديم الخدمات الرقمية وحلول المدن الذكية وخبرة pmaestro في تصميم وتنفيذ الحلول الرقمية المبتكرة.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الشمول الرقمي من خلال سد الفجوة الرقمية وتمكين الشركات الكبرى، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، ما يفتح آفاقًا جديدة للنمو المستدام في الاقتصاد الرقمي.

وتسعى إي آند بيزنس، من خلال خدماتها المتقدمة في الاستضافة السحابية، الاتصال، وحلول المدن الذكية، إلى دمج تقنياتها مع قدرات pmaestro المتميزة لتقديم حلول مخصصة تلبي احتياجات السوق المصري.

وقال محمد الرويني، رئيس قطاع الحلول الرقمية لقطاعات الأعمال في إي آند مصر: “من خلال التعاون مع pmaestro، نسعى لتقديم حلول رقمية تحولية تمكّن الشركات والمشروعات الناشئة من تحقيق مستقبل رقمي شامل ومستدام. هذا التعاون يُعد خطوة محورية نحو تحقيق الشمول الرقمي في مصر وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي”.

من جانبه، صرح محمد منير الأحول، المؤسس والمدير العام لشركة pmaestro: "لطالما كانت مهمتنا في pmaestro تمكين الشركات عبر الابتكار والتحول الرقمي. شراكتنا مع إي آند بيزنس تمثل نقلة نوعية ستساعدنا في تقديم حلول تقنية مبتكرة وتعزيز النمو الشامل في الاقتصاد الرقمي المصري".

وتركز pmaestro على دعم الشمول المالي، تمكين المرأة والشباب، وتعزيز النمو الاقتصادي الرقمي المستدام. ومن خلال شراكاتها مع مؤسسات مثل البنك المركزي المصري وUSAID، استطاعت الشركة الناشئة تحقيق نجاحات ملموسة في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا العقارات.