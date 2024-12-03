أحمد محمدي: صلاح ومرموش ضحكة الكرة المصرية في الملاعب الأوروبية| فيديو

قال الزميل أحمد محمدي، الناقد الرياضي، إن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وكابتن منتخب مصر وعمر مرموش، المحترف في صفوف فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني ضحكة الكرة المصرية في الملاعب الأوروبية.

وأضاف محمدي في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن ما يقدمه اللاعبان من مستويات فنية كبيرة وضعهم في مصاف النجوم في أوروبا، حيث يعتبر ذلك في صالح الكرة المصرية ومنتخبنا الوطني.

وأشار محمدي، إلى أن محمد صلاح يقترب من تجديد تعاقده مع ليفربول الإنجليزي خلال الفترة المقبلة حيث أصبح ذلك مطلب جماهير الريدز الأول.

وعن تولي المهندس هاني أبو ريدة قيادة الكرة المصرية ورئاسة اتحاد الكرة فى 10 ديسمبر الجاري، أوضح أن هناك عدد من التحديات تواجه أبو ريدة علي رأسها تراكم الديون على الجبلاية ومحاولة ايجاد موارد مالية جديدة بالإضافة إلى الاستعانة بخبير تحكيم أجنبي لقيادة منظومة التحكيم المصرية.