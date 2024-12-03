اليوان الصيني عند أدنى مستوى في عام مقابل الدولار

هبط اليوان الصيني، مقابل الدولار الأمريكي، في تعاملات اليوم /الثلاثاء/، إلى أدنى مستوياته منذ عام، وسط تنامي المخاوف بشأن اقتراب فرض تعريفات جمركية على صادرات بكين إلى الولايات المتحدة، وتكهنات بأن هناك مزيدا من تخفيف السياسات النقدية في أكبر اقتصاد في القارة الآسيوية.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن الرينمينبي (اليوان) تراجع بنسبة 0.3 في المئة في التعاملات مسجلًا 7.29 يوان مقابل كل دولار، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2023.

وكان اليوان فقد نسبة 0.4 في المئة في تعاملات أمس الاثنين، عقب إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه سيفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المئة على بلدان تجمع "البريكس"، التي تدعم إيجاد عملة بديلة للدولار الأمريكي.

وفي تداولات أمس أيضا هبطت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات لتسجل أقل مستوياتها منذ العام 2002، وسط تصاعد تكهنات بأن بكين ستحتاج إلى اتخاذ خطوات أكبر لتخفيف الأوضاع الاقتصادية وتحفيز معدلات النمو.