صعود شبه جماعي لمؤشرات البورصة في منتصف تعاملات الثلاثاء

واصلت مؤشرات البورصة بصورة شبه جماعية، في منتصف تعاملات، اليوم الثلاثاء، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.12%، ليصل إلى مستوى 30,560.47 نقطة.

كما صعد أيضًا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.72%، وصولًا إلى 8,477.41 نقطة، وكذا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.46%، ليصل إلى مستوى 11,622.64 نقطة،

كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 0.09%، ليصل إلى مستوى 37,772.71 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.23%، وصولًا إلى 6,743.34 نقطة، وصعد أيضا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.16%، مسجلًا 13,439.33 نقطة.

بينما هبط مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.14%، وصولًا إلى مستوى 3,154.48 نقطة.