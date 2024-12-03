ترامب يعادي الجميع.. الرئيس الأمريكي المنتخب ينذر الشرق الأوسط بـ"الجحيم".. ويشهر سلاح "الجمارك" في وجه "بريكس" والصين والمكسيك وكندا.. ويهدد 11 مليون مهاجر بالطرد من الولايات المتحدة

فتح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، النار على كل القوى حول العالم، قبل 50 يومًا من بدء ولايته الثانية في أروقة البيت الأبيض، وكان آخره تصريحاته المثيرة للجدل، أمس الاثنين وهدد فيها دول الشرق الأوسط، بفتح أبواب الجحيم إذا لم يفرج عن الرهائن الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى جانب تهديدات أخرى ضد مجموعة بريكس، والصين والمكسيك وكندا والمهاجرين في الولايات المتحدة.

الجحيم ينتظر الشرق الأوسط

أكد ترامب في منشور له عبر منصة "تروث سوشيال" أنه إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة قبل تنصيبه في 20 يناير 2025، فسيكون هناك "مشكلة خطيرة" في الشرق الأوسط.

وأوضح ترامب أن المسؤولون سيتلقون ضربات أشد من أي ضربات تلقاها شخص في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الطويل والحافل.

وجاء تصريح ترامب بعد وقت قليل من نشر حركة حماس لمقطع فيديو يكشف عن مقتل 33 رهينة إسرائيلية في قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأشارت حركة حماس وفق الفيديو، إلى "مقتل 4 أسرى واستشهاد آسريهم في التاسع من أكتوبر 2023، و9 آخرين في 14 أكتوبر من العام ذاته، بسبب القصف المكثف على القطاع، ومقتل أسير في الثامن من ديسمبر 2023 في إفشال محاولة قوة إسرائيلية للوصول إلى جندي أسير مما أدى لمقتله".

معركة بريكس والدولار

ويوم السبت الماضي 30 نوفمبر 2024 هدد الرئيس الأمريكي المنتخب دول بريكس برفع التعريفات الجمركية إلى نسبة 100 % في حال إصدار التكتل الاقتصادي الجديد عملة تهدد الدولار الأمريكي.

وقال ترامب، نطالب التزام دول البريكس بعدم سك عملة جديدة أو دعم أي عملة أخرى وإلا ستواجه تعريفات جمركية بنسبة 100%، متعهدا بحماية صناعة السيارات الأمريكية الصنع من خلال فرض رسوم جمركية باهظة على الواردات.

ووعد ترامب بأن الرسوم الجمركية، وهي ضريبة على السلع المستوردة من دولة أخرى، ستكون جزءًا أساسيًا من خطته الاقتصادية في ولايته الثانية.

يذكر أن دول مجموعة بريكس هي الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وانضم إليهم في بداية العام الجاري، مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا.

ونفت حكومة جنوب إفريقيا وجود خطط لإصدار ما تُسمى بعملة "بريكس" الموحدة، حيث أكد قال بيان صادر عن وزارة العلاقات والتعاون الدوليين في جنوب إفريقيا: "أشاعت تقارير غير دقيقة في الآونة الأخيرة أن مجموعة بريكس تخطط لإصدار عملة جديدة، وهذا عار من الصحة".

وأضاف البيان: "الأمر ليس كذلك، المناقشات الدائرة بين دول بريكس تركز على استخدام العملات الوطنية في التبادل التجاري بين الدول الأعضاء".

معركة اقتصادية مع الصين

وفي مستهل شهر نوفمبر الماضي، وقبل انتخابه رسميا رئيسا للولايات المتحدة أكد ترامب بقطع العلاقات مع الصين إذا استمرت في التعامل مع إيران في مجال النفط.

وفي تهديد آخر للصين أطلقه الرئيس الأمريكي المنتخب، بأنه يعتزم فرض تعريفة جمركية على كل المنتجات القادمة للولايات المتحدة من الصين بقيمة 10% في يومه الأول بالبيت الأبيض.

تهديد كندا والمكسيك

ووجه ترامب نفس التهديد للمكسيك وكندا، وأوضح على منصة تروث سوشيال، أنه سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض 25% تعريفة على البضائع من كندا والمكسيك حتى يتوقف المهاجرون والمخدرات عن القدوم إلى الولايات المتحدة.

وأضاف أن التعريفة ستظل قائمة حتى تتوقف المخدرات، خاصة الفنتانيل، ويتوقف الغرباء غير القانونيين، عن غزو بلادنا.

طرد 11 مليون مهاجر

وبعد أسبوعين فقط من انتخابه رئيسا للولايات المتحدة خلفا لجو بايدن، أعلن ترامب أنه سيستخدم الجيش الأمريكي لطرد 11 مليون مهاجر من الولايات المتحدة.

وقال إنه يخطط لإعلان حالة الطوارئ الوطنية واستخدام الجيش الأمريكي لتنفيذ عمليات الترحيل الجماعي.

ومن المتوقع أن تؤثر عمليات الترحيل الجماعي التي يقوم بها ترامب على ما يقرب من 20 مليون أسرة في جميع أنحاء البلاد.

أفادت صحيفة بوليتيكو الأمريكية في منتصف نوفمبر الماضي، أن فريق الرئيس المنتخب يهدف إلى صياغة أوامر تنفيذية يمكنها الصمود في وجه التحديات القانونية لتجنب الهزيمة المماثلة التي حلت بحظر ترامب للمسلمين في ولايته الأولى.