كنيسة مار جرجس المرماح ببني سويف تحتفل بذكرى سيامة القس أندراوس ظريف

احتفلت كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس المرماح بمحافظة بني سويف اليوم بمرور خمسة عشر عامًا على سيامة القس أندراوس ظريف كاهنًا على الكنيسة، والذي تمت سيامته في الخامس من ديسمبر عام 2009.

وقد أعرب شعب الكنيسة عن فرحته بهذه المناسبة، مقدمين التهاني والتمنيات القلبية لقدس أبونا أندراوس، داعين له بدوام الصحة والقوة ليستمر في خدمته المثمرة في كرم الرب.

منذ سيامته، عرف عن القس أندراوس ظريف تفانيه في الخدمة، واهتمامه برعاية شعبه روحيًا واجتماعيًا، حيث كان مثالاً في المحبة والبذل. وقد ساهم بشكل كبير في تطوير الأنشطة والخدمات داخل الكنيسة، وترك بصمة واضحة في حياة الكثير من أبناء الكنيسة.