ترامب يعين المصرفي الملياردير وارن ستيفنز سفيرا له إلى بريطانيا

عين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المصرفي الاستثماري الملياردير وارن ستيفنز سفيرا له إلى بريطانيا، وهو منصب مرموق للمانح الجمهوري الذي تبرع بمبلغ 2 مليون دولار هذا العام للجنة العمل السياسي الفائقة الداعمة لترامب.



وأعلن ترامب في منشور على موقعه الإلكتروني Truth Social مساء الاثنين، أنه اختار ستيفنز ليكون سفير الولايات المتحدة لدى محكمة سانت جيمس، ويتعين على مجلس الشيوخ تأكيد الاختيار.



وقال ترامب في منشوره: "لطالما حلم وارن بخدمة الولايات المتحدة بدوام كامل. وأنا سعيد لأنه سيحظى الآن بهذه الفرصة كأعلى دبلوماسي، ممثلاً للولايات المتحدة لدى أحد أكثر حلفاء أمريكا عزيزًا ومحبوبًا".



ستيفنز هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ستيفنز للخدمات المالية ومقرها أركنساس، بعد أن تولى إدارة الشركة من والده.



وقد أعلن ترامب بالفعل عن ترشيح العديد من المرشحين لمناصب وزارية ودبلوماسية رفيعة المستوى، حيث جمع قائمة من الموالين المخلصين له.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن ترامب أنه ينوي ترشيح مطور العقارات تشارلز كوشنر، والد صهر ترامب جاريد كوشنر، لشغل منصب السفير في فرنسا.



خلال فترة ولايته الأولى، اختار ترامب روبرت "وودي" جونسون، أحد المساهمين في حملته الانتخابية ومالك فريق نيويورك جيتس لكرة القدم، ممثلاً له في المملكة المتحدة.