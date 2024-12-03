وزير العمل يسلم عقود عمل لذوي همم بالقاهرة

سَلَّم وزير العمل، محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عقود عمل لذوي همم، وكذلك عقود عادية لشباب تقدموا عليها خلال ملتقى توظيف، بحضور 50 شركة، حيث تم تكريم 5 من العمالة غير المنتظمة .

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" بالتجمع الخامس،ب حضور محافظ القاهرة د. إبراهيم صابر ،والمهندس ياسين محمد ياسين رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والمهندس ياسر صلاح الدين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، وعايدة محي الدين الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالبترول ،ونائب رئيس اللجنة النقابية في "جاسكو".

وأعرب “جبران” عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء داخل تلك الشركة التابعة لقطاع البترول ،والتى تُدير الشبكة القومية للغازات الطبيعية، أهم شرايين نقل الغاز لمختلف القطاعات المستهلكة للغاز فى مصر وعلى رأسها قطاع الكهرباء والقطاع الصناعى والمنزلى والتجارى بكافة محافظات الجمهورية،وهو ما يؤكد الأهمية الاستراتيجية لهذه الشركة الوطنية العملاقة، موجها التحية إلى قيادات وعمال الشركة عن الإنجازات التي تتحقق ،وحقوق العمال التي تُصانّ.

وأكد الوزير، أن تواجده اليوم مع إدارة الشركة وعمالها ، رسالة جديدة من القيادة السياسية ،بدعم كل عمل جاد ومتميز،وتشجيع على الاستثمار المحلي والاجنبي،وإزالة كافة العقبات أمامه،والعمل بإستمرار على تعزيز علاقات العمل،بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الوزير أن وزارة العمل تعمل خلال هذه الفترة على مجموعة من الملفات وتُكثف جهودها في كافة المحافظات للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان ،تلك المبادرة التي تنضم إلى العديد من المبادرات الرئاسية التي تهدف تقديم كل أنواع الدعم والحماية والرعاية للمواطن المصري ،خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

وتابع: كما تعمل الوزارة مع كافة شركاء التنمية على إصدار التشريعات العادلة والمتوازنة من أجل بيئة عمل لائقة،وكذلك "خطة التدريب من أجل التشغيل "، وتطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة الماهرة والمُدربة لسوق العمل الداخلي والخارجي.

وأضاف، أن لقاء اليوم يتصادف مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق يوم 3 ديسمبر من كل عام، وهو يوم عالمي خُصّص من جانب الأمم المتحدة منذ عام 1992 ،لدعم ذوي الإعاقة،و يهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم برامج الحماية لهم من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،واوضح أن مصر قطعًا شوطًا كبيرًا في حماية ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل ،واصدار التشريعات والقرارات التي تؤدي إلى إشراكهم في بناء الجمهورية الجديدة.

من جانبه قال د. ابراهيم صابر محافظ القاهرة، إن مبادرة "بداية " تهدف إلى نشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية ،من أجل بيئة عمل آمنة من أجل صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج ،وقال أن تحقيق ذلك يؤدي إلى جودة الإنتاج والعمل والاستقرار.

والقى رئيس الشركة القابضة المهندس ياسين محمد ياسين ، كلمة نيابة عن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي ، وأكد فيها على حرص القيادة السياسية والمبادرات الرئاسية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والتنمية البشرية وتحقيق المزيد من الحماية والعدالة الاجتماعية، واستشهد بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان " والتي ترسخ قيمة الولاء والانتماء.

وأشار إلى أن قطاع البترول المصري حريص المشاركة في التنمية التي تشهدها البلاد ،وعلى الاهتمام بالتنمية البشرية للعاملين فيه ،وتوفير خدمات حضارية للمواطن المصري.

كما القى رئيس مجلس إدارة شركة "جاسكو"، المهندس ياسر صلاح الدين، كلمة رحب فيها بالحضور ، وأشاد بأهداف المبادرة الرئاسية "بداية" والجهود التي تبذلها الشركة في المشاركة في أهداف تلك المبادرة من خلال توفير بيئة العمل اللائقة والالتزام بمعايير العمل الدولية ،ووسائل السلامة والصحة المهنية.

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