عبر مسار أستانة.. الدوحة تجمع وزراء خارجية إيران وتركيا وروسيا لبحث الأوضاع السورية المشتعلة

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية، بإن وزراء خارجية إيران وتركيا وروسيا قد يجتمعون في إطار مسار أستانة يومي 7 و8 ديسمبر لمناقشة الوضع السوري على هامش منتدى الدوحة.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت حساس بعد تصاعد هجمات الفصائل السورية المسلحة في حلب وإدلب، حيث سيطرت الفصائل على حلب لأول مرة منذ عام 2011.

في نوفمبر الماضي، أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيي، أن هناك احتمالاً لعقد قمة لزعماء الدول الثلاث في روسيا عام 2025 لمناقشة تطورات الوضع السوري، لكن يبدو أن الاجتماع خلال هذا الشهر وعدم تأجيله للعام القادم بات ضرورة ملحة بعدما أطلقت التنظيمات المسلحة خلال الأيام الماضية هجوماً واسعاً ضد الجيش السوري، وسيطرت على كل أحياء مدينة حلب، ثاني أكبر مدن سوريا، كما استكملت السيطرة على محافظة إدلب، وواصلت تقدمها باتجاه حماة.

في 19 يوليو عام 2022، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان والإيراني الراحل إبراهيم رئيسي في العاصمة الإيرانية طهران، في صيغة أستانة، حيث أكد الزعماء الثلاثة التزامهم بـ"سيادة سوريا ووحدة أراضيها"، كما تم التأكيد على عدم وجود أي بديل للتسوية السياسية في ذلك البلد.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد التقى مؤخراً نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، حيث بحثا الأوضاع في غزة وسوريا.

كما التقى عراقجي مع بشار الأسد في دمشق لمناقشة التطورات الأخيرة في الشمال السوري، مشيراً إلى دعم إيران لاستقرار سوريا وأمنها.