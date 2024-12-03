حميات المنصورة تنظم ندوة توعوية تزامنا مع اليوم العالمي "للإيدز"

نظمت مديرية الصحة بالدقهلية ندوة توعية بمستشفى حميات المنصورة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة فيروس نقص المناعة تحت شعار (صحتي - حقي).

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور تامر مدكور، وكيل الوزارة والدكتور احمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي والدكتورة ريهام الهراس مسؤول الايدز بمحافظة الدقهلية.

فيما تضمنت الندوة التعريف بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة وطرق انتقاله ورفع الوعي لمكافحة هذا المرض بالإضافة إلى توفير كافة صور الدعم للمرضى والمتعايشين، ومنع الوصم والتميز.

وعقب الندوة قامت الدكتورة ريهام الهراس بتفقد مركز المشورة والفحص الطوعي والذي يقدم خدمة المشورة والفحص والمتابعة للفيروس لجميع المترددين بالمحافظة بمرافقة الدكتورة شيماء الخطيب مساعد مسؤول الإيدز ومحمود رفعت مسؤول بيانات البرنامج.

كما تابعت مسؤول الإيدز بالمحافظة يرافقها الدكتور محمد الرفاعي، مدير حميات المنصورة والدكتور الغريب رمضان إنشاءات وحدة الغسيل الكلوي الجديدة لمرضى نقص المناعة البشري بـ"حميات المنصورة".

IMG-20241203-WA0013

IMG-20241203-WA0014

IMG-20241203-WA0009

IMG-20241203-WA0010

IMG-20241203-WA0015

IMG-20241203-WA0016

IMG-20241203-WA0011

IMG-20241203-WA0012

IMG-20241203-WA0017