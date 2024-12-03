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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حميات المنصورة تنظم ندوة توعوية تزامنا مع اليوم العالمي "للإيدز"

جانب من الندوة
جانب من الندوة
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نظمت مديرية الصحة بالدقهلية ندوة توعية بمستشفى حميات المنصورة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة فيروس نقص المناعة تحت شعار (صحتي - حقي).

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور تامر مدكور، وكيل الوزارة والدكتور احمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي والدكتورة ريهام الهراس مسؤول الايدز بمحافظة الدقهلية.

فيما تضمنت الندوة التعريف بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة وطرق انتقاله ورفع الوعي لمكافحة هذا المرض بالإضافة إلى توفير كافة صور الدعم للمرضى والمتعايشين، ومنع الوصم والتميز.

وعقب الندوة قامت الدكتورة ريهام الهراس بتفقد مركز المشورة والفحص الطوعي والذي يقدم خدمة المشورة والفحص والمتابعة للفيروس لجميع المترددين بالمحافظة بمرافقة الدكتورة شيماء الخطيب مساعد مسؤول الإيدز ومحمود رفعت مسؤول بيانات البرنامج.

كما تابعت مسؤول الإيدز بالمحافظة يرافقها الدكتور محمد الرفاعي، مدير حميات المنصورة والدكتور الغريب رمضان إنشاءات وحدة الغسيل الكلوي الجديدة لمرضى نقص المناعة البشري بـ"حميات المنصورة".

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