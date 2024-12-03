بالفيديو| أحمد محمدي: تعثر الأهلي يقلق جماهيره.. والزمالك قبل الهدية برباعية في مرمى غزل المحلة

قال الناقد الرياضي أحمد محمدي، إن تعادل النادي الأهلي في آخر لقاءين أمام الاتحاد السكندري والبنك الأهلي أمر يقلق جماهير المارد الأحمر، خاصة أن الأهلي مقبل على مرحلة حاسمة ومهمة جدًا في تاريخه في هذه الفترة، حيث أن أمامه مباراة مهمة جدًا يوم 14 ديسمبر ويواجه الفائز من بطل أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية في نصف نهائي بطولة الانتركونتنينتال والفائز سيواجه ريال مدريد.

وأضاف "محمدي" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن لاعبو النادي الأهلي يفكرون بشكل كبير في المواجهة التي تجمعهم مع الفائز من بطل أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ومؤخرًا كان هناك مشكلات بدأت تظهر على السطح وهي ما أثرت بشكل ما على الأداء داخل الملعب، ولم يستطع الأهلي الفوز في مباراتين متتاليتين وخسر الأهلي 4 نقاط هامة.

وتابع، أن أبرز المشكلات التي ظهرت مؤخرًا كانت أزمة إمام عاشور مع محمد الشناوي قائد وحارس الفريق، ومدير الكرة محمد رمضان، مؤكدًا: "معروف أن الأهلي بيعرف يلم نفسه بسرعة".

وأردف، أن نادي الزمالك قبل هدية الأهلي أمام غزل المحلة، حيث أن الجولة الماضية تعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري ولكن الزمالك لم يحسن استغلال الفرصة وهزم من النادي المصري في الجولة السابقة، لكن مباراة الأمس تدارك فيها الزمالك الأمور واستطاع هزيمة غزل المحلة برباعية نظيفة، وهو ما أدى لاستقالة الكابتن أحمد عيد عبد الملك من تدريب غزل المحلة بعد غضب جماهير المحلة الكبير والهزيمة الثقيلة أمام الفارس الأبيض.

وأشار إلى أن الزمالك قدم مباراة كبيرة بالأمس بعد فترة من الأداء المتذبذب بعد الهزيمة من المصري، مؤكدًا أن طرد لاعب المحلة بالأمس في الدقيقة الأولى سهل المباراة أمام الزمالك، رغم امتلاكه نجوم كبيرة مثل عبدالله السعيد وزيزو وناصر منسي الذي تألق بشدة بعد مباراة النادي الأهلي في السوبر الأفريقي وأصبح جماهير الزمالك ينادوا به رغم أنه كان على وشك الرحيل من الفريق، ولكن مباراة السوبر الأفريقي أعطته قبلة الحياة من جديد.

وأكد: "الزمالك يحتاج في موسم الانتقالات الشتوية القادم في يناير القادم أن يبرم 4 أو 5 صفقات جديدة للتمكن من المنافسة على الدوري، حيث أن هناك أزمات في خط الدفاع ومشكلة في رأس الحربة بعد تذبذب مستوى الجزيري واستبعاده من قبل المدير الفني جوميز رغم كونه رأس الحربة مؤخرًا بسبب المشكلات الأخيرة".