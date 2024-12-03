تحرير 1570 محضرا تموينيا بمختلف مراكز الفيوم خلال نوفمبر الماضي

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية، خلال شهر نوفمبر الماضي، والتي استعرضها تقرير سامح شبل مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم.

وأكد المحافظ، ضرورة تضافر جهود جميع الجهات في الرقابة المستمرة، وإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع، للتأكد من توافر وجودة المعروض من السلع الغذائية والخضراوات، وإتاحتها للمواطنين دون مغالاة في الأسعار، وكذلك مجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دائما ما يؤكد على أهمية هذا القطاع، مشددا على ضرورة تكثيف الحملات للتأكد من ضبط الأسواق والأسعار، وسلامة المعروض من اللحوم والمواد الغذائية ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

وأوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تحرير 1570 محضر تمويني متنوع في مختلف الأنشطة التموينية، خلال شهر نوفمبر الماضي، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تتعلق بمخالفات الـمخابز، والمطاحن، والأسواق، والمواد البترولية، منها 820 محضر بقطاع المخابز، بواقع 129 محضر نقص وزن رغيف الخبز، و133 محضر إنتاج رغيف غير مطابق للمواصفات القانونية، ومحضر توقف عن الإنتاج، و31 محضر تصرف وتجميع، و6 محاضر عدم وجود موازين، ومبيعات وهمية، وعدد 517 محضر متنوع.

وأضاف، أنه في مجال الأسواق والمواد البترولية، تم تحرير 750 محضر متنوع، منها 419 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، و19 محضر بيع بأزيد من السعر، و11 محضر عدم وجود فواتير، و35 محضر انتهاء صلاحية، و5 محاضر عدم وجود ترخيص، و95 محضر لحوم، و11 محضر بضائع مجهولة المصدر، و6 محاضر غش تجاري، و23 محضر تجميع دقيق وسلع مدعمة، و80 محضر عدم وجود شهادة صحية للعاملين بالمنشآت، وغيرها.

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط 1200 كجم دقيق، و76 عبوة معلبات وعصائر، و240 كيس مكرونة مختلفة الأوزان، و58233 عبوة بقالة، و1089 كجم من الأسماك والدواجن، و209 عبوة مختلفة الأصناف من الأسمدة الزراعية والأعلاف، و3411 كجم من اللحوم ومصنعاتها، و835 كجم من السكر، و405 كجم من التوابل، و927 عبوة زيت مختلفة الأحجام، و574 عبوة دهانات وبويات، و550 كجم من منتجات الألبان، و86 لتر بنزين، كما تم ضبط 17277 علبة سجائر، و135 عبوة منظفات، و11701 عبوة مأكولات للأطفال، و61080 قطعة شوكولاتة.

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