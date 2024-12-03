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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة ورفح

غزة
غزة
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استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة، مساء الاثنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بعد موجة من الهجمات على الأجزاء الشمالية والوسطى من القطاع.

وضربت الضربات الأخيرة شارع الجلاء في المدينة، بعد ساعات من استشهاد أربعة أشخاص في هجمات في أماكن أخرى من المدينة.

كما استشهد عدة أشخاص في غارات على بلدتي جباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة، فيما أدى هجوم على مخيم البريج للاجئين وسط القطاع إلى إصابة خمسة أشخاص.

قالت الدفاع المدني في غزة، إن فرقها نقلت عددا من المصابين في غارات لطائرات إسرائيلية مسيرة على رفح جنوب قطاع غزة، الثلاثاء.

واستهدفت الغارات منطقتي الجنينة وخربة العدس، بحسب الوكالة.

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