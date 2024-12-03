محافظ المنوفية: تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بتلا والسادات بـ71 مليون جنيه استثمارات

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن تنفيذ 16 مشروع خدمي وتنموي بنطاق مركزي السادات و تلا وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024- 2025 بقيمة استثمارية تجاوزت 71 مليون جنيه ، يأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود التغيير والبناء الشامل في شتى القطاعات الخدمية والتنموية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتغيير واقعهم إلى الأفضل وذلك تماشيا مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

ففي قطاع الطرق، أشار المحافظ أنه جاري توريد وتركيب بلاط الانترلوك لرصف عدد من الشوارع الفرعية بمدينة تلا ، ومنها رصف متفرعات شارع هندسة الري مع شارع عطية بكر ، متفرعات شارع الشهيد جودة مع هندسة الري ، شارع تادرس و رسلام ، ومتفرعات شارع أحمد عرابي والبراهمة وعمارة ، وكذا متفرعات مساكن الزهور ومساكن سوق الحديد القديم.

وأضاف محافظ المنوفية أنه جاري تطوير موقف سيارات الأجرة للنقل الجماعي بمدينة تلا ، وكذا تنفيذ الأعمال الانشائية بالسوق النموذجي الجديد بطاقة 18 باكية علي مساحة 300 م2 ، وذلك إطار خطة المحافظة لإقامة أسواق حضارية بديلة عن الأسواق العشوائية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وتوفير فرص عمل جادة للشباب والتشجيع علي ثقافة العمل الحر.

كما تضمنت مشروعات الخطة الاستثمارية لمركزي تلا والسادات دعم وصيانة الحملة الميكانيكية لرفع كفاءة المعدات وتعظيم الاستفادة القصوى منها لضمان تأدية المهام على أكمل وجه ، فضلاً عن توريد مهمات الإنارة وذلك ضمن أعمال المنظومة لتحسين الرؤية البصرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة التي تستهدف رضاء المواطنين .

هذا وقد وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بتكثيف المرور الميداني لمتابعة كافة المشروعات المستهدفة بالخطة الاستثمارية وتذليل كافة العقبات للإسراع بمعدلات التنفيذ تحقيقاً للصالح العام .

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