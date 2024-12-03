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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إطلاق حملة "ستر ودفا وإطعام" لدعم الأسر الأولى بالرعاية في الفيوم

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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أطلقت إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حملة "ستر ودفا وإطعام"، تحت رعاية مديرية التضامن الإجتماعى بالفيوم بقيادة جبريل عبدالوهاب

وتستهدف الحملة إعادة إعمار المنازل المتهالكة من تسقيف المنازل وتركيب الأبواب والشبابيك للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية في قرى ومراكز محافظة الفيوم لمجابهة فصل الشتاء.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية تزامناً مع شهر الشتاء.

إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي محافظة الفيوم مديرية التضامن الأجتماعي بالفيوم تركيب أسقف وشبابيك ضمن حملة ستر ودفا واطعام حملة ستر ودفا وإطعام