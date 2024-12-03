استقبال حافل لفيلم "الاختفاء" لكريم موساوي بمهرجان مراكش

شهد الفيلم التونسي “الاختفاء” للمخرج كريم موساوي عرض كامل العدد واستقبال حافل من الجمهور في الدورة الـ21 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

وذلك بحضور أبطال العمل سامي ليشيا وزار أمير والمنتجة درة بوشوشة لتقديم الفيلم، عن قصة رضا الذي، على الرغم من أنه يعيش حياة مرفهة، إلا أنه نشأ في عائلة تتحكم بكل شيء في حياته. ومع تزايد الضغوط عليه للتحرر من تأثير والديه، يجد رضا نفسه أقرب إلى الانهيار العقلي بعد أن بدأ يلاحظ أن إحساسه بذاته يتلاشى.



في حديثه عن الفيلم قال موساوي "تحتوي هذه القصة على شيء عالمي للغاية: كيف يمكن للبيئة، وشخصية أبوية قوية ومستبدة، وتطلعات مفروضة، أن يقيدوا الفرد إلى حد الاغتراب. يمكن أن يحدث هذا في أي بلد، في أي وقت. ومرة أخرى، أجد أن هذا يتردد صداه بشكل خاص مع الوضع في الجزائر المعاصرة والقطيعة بين الأجيال التي شهدتها هناك. وبشكل أكثر دقة، مع الفجوة بين شخصيات السلطة السياسية التي ظهرت بعد الحرب الأهلية في الجزائر وأبنائها، الذين أعادوا إنتاج طريقة غير متكيفة للوجود والتفكير، والذين غرقوا ببطء، أو على العكس من ذلك، تمردوا بحماس".



شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان أنغوليم للسينما الفرنكوفونية بفرنسا، كما عُرض بعدة مهرجانات سينمائية، منها مهرجان هامبورغ السينمائي، ومهرجان بوردو الدولي للسينما المستقلة، وقد تلقى دعمًا من عدة جهات وهي: صندوق البحر الأحمر، وسائل الإعلام الأوروبية الإبداعية، المعاهدة الفرنسية الألمانية المصغرة (CNC وFFA)، منطقة بروفانس ألب كوت دازور، MBB ،MOIN، وNordmedia.

فيلم الاختفاء من إخراج كريم موساوي وشاركه التأليف مود أميلين، ومن بطولة سامي ليشيا، زار أمير، حميد أميروش، وجليلة كادي حنفي.