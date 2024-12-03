روسيا تشارك بمؤتمر "عام الكارثة الإنسانية في غزة" بالقاهرة

شارك نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية، سيرجي فيرشينين، في المؤتمر الوزاري الدولي حول الوضع الإنساني في قطاع غزة، الذي انعقد في 2 ديسمبر 2024 تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

حمل المؤتمر عنوان "عام الكارثة الإنسانية في غزة.. احتياجات عاجلة وحلول دائمة"، حيث ناقش المشاركون ضرورة تأمين إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى المتضررين في قطاع غزة، مع التشديد على أهمية وقف فوري ودائم لإطلاق النار كشرط أساسي لتحسين الوضع.

تناول المؤتمر استئناف عملية السلام استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ضمن حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد فيرشينين على رؤية روسيا لحل الأزمة، مشددًا على أهمية وقف إراقة الدماء، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والعمل على تسوية طويلة الأمد تستند إلى مبدأ حل الدولتين، كما دعا إلى احترام الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق تقرير المصير والعودة، وأعرب عن دعم بلاده لجهود مؤسسات الأمم المتحدة، خاصة وكالة الأونروا.

وعلى هامش المؤتمر، أجرى فيرشينين لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين الدوليين، منهم وزيري خارجية الأردن ولبنان أيمن الصفدي وعبد الله بو حبيب، والمبعوث الصيني للشرق الأوسط تشاي جون، والمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إلى جانب عدد من مسؤولي الأمم المتحدة العاملين في مجال الإغاثة وإعادة الإعمار في غزة.