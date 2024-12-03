البنك العربي الإفريقي الدولي يختتم تحدي الابتكار المفتوح

اختتم البنك العربى الإفريقي الدولى فعاليات تحدي الابتكار المفتوح Fintech Minds Challenge التي أطلقها البنك في سبتمبر الماضي، بهدف استقطاب أفضل العقول التقنية لابتكار حلول مالية تكنولوجية متطورة تتناسب مع جميع احتياجات الأفراد والشركات.

الجدير بالذكر أن عدد الفرق التي تقدمت للمشاركة في التحدي تعدى الـ160 فريقا تم تصفيتهم لاحقا إلى 25 فريقا للمشاركة في مُعسكر تدريبي مكثف على مدار 6 أسابيع، بهدف صقل مهاراتهم وتزويدهم بالخبرات اللازمة لتحويل أفكار المشاريع إلى نماذج عمل جاهزة للتطبيق على أرض الواقع.

ومرت المسابقة بعدة مراحل حتى وصلت إلى مرحلة التصفيات النهائية في نوفمبر الجاري، حيث تم الإعلان عن الـ 3 فرق الفائزين بالجوائز الكبرى، حيث تنافست 9 فرق وصلت للمرحلة النهائية وقاموا بتقديم عروض حية لمشاريع وحلول مبتكرة ومتطورة في مجال التكنولوجيا المالية أمام لجنة تحكيمية متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية وريادة الأعمال من داخل وخارج القطاع المصرفي وسط حضور مكثف داخل جناح البنك في معرض Cairo ICT