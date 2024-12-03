خبير: التحول للدعم النقدي يحسن جودة الخدمة ويصل إلى مستحقيه

قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات اللاقتصادية، إن التحول من الدعم العيني إلى النقدي يسهم في تحسين جودة الخدمة وتحقيق وصول الدعم إلى مستحقيه، موضحا أن هذه الخطوة تحتاج الدراسة المتأنية قبل اتخاذ خطوات فعلية في التطبيق.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن هناك الكثير من التجارب في هذا التحول على مستوى العالم أثبتت نجاح الفكرة والدولة المصرية اتخذت خطوات جادة للدراسة الحقيقية لمدة إيجابية تحول الدعم إلى النقدي، مشيرا إلى وجود دعوة للحوار المجتمعي والخروج بنتائج تضمن سلامة تطبيقه.

وتابع كريم عادل، أن الاستفادة تكمن في تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع المصري بالإضافة إلى إعادة تخصيص الموارد، وبالتالي المساهمة في ترشيد الإنفاق والقضاء على الأخطاء الذي تسبب فيها منظومة الدعم العيني، وكذلك تخارج الدولة فيما يخص انتاج وتوفير السلع وقتصار دورها على المتابعة والحرص على زيادة جودة المنتجات الموفرة للمواطنين.