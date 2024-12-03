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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الإسرائيلي يحذر اللبنانيين من السفر إلى مناطق الجنوب

لبنان
لبنان
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حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطنين في لبنان من أنه "ممنوع" عليهم السفر جنوبا في بلادهم.
وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم جيش الاحتلال عبر صحفته على موقع X: "أذكركم أنه، وحتى إشعار آخر، ممنوع عليكم التوجه جنوبا إلى خط القرى التالية ومحيطها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري".
وأضاف أن "أي شخص يتحرك جنوب هذا الخط يعرض نفسه للخطر"، كما حذر المواطنين من العودة إلى أكثر من 60 قرية.
وكان جيش الاحتلال قد خرق الهدنة التي سبق أن تم الاتفاق عليها، حيث شن الجيش الإسرائيلي موجة من الغارات الجوية على جنوب لبنان بعد أن أطلق حزب الله صواريخ تجاه إسرائيل اليوم الاثنين للمرة الأولى منذ الاتفاق على الهدنة.
يأتي ذلك في ظل مخاوف من أن وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحزب الله، والذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، قد ينهار.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد سجلت فرنسا منذ بدء وقف إطلاق النار 52 انتهاكا إسرائيليا للهدنة. 

وحذر مسؤولون أمريكيون من "اللعبة الخطيرة التي تمارسها إسرائيل في لبنان في الأيام الأخيرة"، بحسب ما أورد موقع أكسيوس .

الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي موقع قرية وكان خرق الهدنة جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان