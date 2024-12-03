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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

مايا مرسي: استخراج أكثر من مليون بطاقة للخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

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أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة المصرية مهتمة بدعم ذوي الإعاقة.

وقالت خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، إن نسبة الإعاقات في العالم بلغ نحو من 10 إلى 15%من ذوى الإعاقة، للفتا إلى أنه في مصر ووفقا لإحصاء الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، هناك 10 ملايين معاق.

وأوضحت، أن بطاقات الخدمات  المتكامله هى خدمة عرض وطلب، في هذا العام تم استخراج لأكثر من مليون بطاقة خدمات متكاملة.

وقالت، إن نحو 9045 بطاقة سيتم تسليمها خلال أيام، منوهةً بأن الإعاقات الشديدة ليست بنسبة كبيرة في مصر، ومكاتب وزارة التضامن الاجتماعي مفتوحة في جميع المديريات لتقديم الخدمة.

وكان مجلس النواب قد بدأ في مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي في جلساته البرلمانية الأحد الماضي.

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ذوي الاعاقة