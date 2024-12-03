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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

صوت الناس.. أهالي قرية بنى هلال بالشرقية يستغيثون لإنقاذ حياتهم من خطر طريق الدائري الإقليمي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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وجه أهالي قرية بني هلال، الواقعة على طريق الدائري الإقليمي بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، رسالة استغاثة، للمسؤولين، مطالبين بالتدخل العاجل وإعادة النظر في أعمال الطريق الجديد.

يشكو الأهالي من قيام المقاول المسؤول عن رصف الطريق بحذف الجزء الأوسط منه على طوله، مما أدى إلى تفاوت كبير في مستويات الطريق بين جزء مرتفع وآخر منخفض، حيث تسبب هذا الوضع في وقوع العديد من الحوادث، وأصبح يشكل خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين.

لذا يناشد الأهالي المسؤولين بسرعة التحرك لحل هذه المشكلة والعمل على تعديل الطريق لضمان سلامة المارة والمركبات، قبل أن تتفاقم الأوضاع.

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