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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أمن الجيزة يضبط المتهمين بسحل كلب ضال في شارع الهرم

أرشيفية
أرشيفية
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بربط "كلب ضال" بحبل من عنقه وسحبه، وذلك حال استقلاله سيارة وسيرها بدائرة قسم شرطة الأهرام.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة حارس عقار، وآخر يحمل جنسية إحدى الدول "مالك السيارة"، والسيارة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لإبعاده عن العقار محل سكنهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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