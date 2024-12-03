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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم الفيوم يحضر طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة الشهيدة جاسمين شريف

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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تابع الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، صباح اليوم الثلاثاء، عددا من المدارس بإدارة شرق الفيوم التعليمية، ومنها مدرسة الشهيدة جاسمين شريف زيادة – إدارة شرق الفيوم التعليمية، لمتابعة انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة.

حضر دكتور قبيصي طابور الصباح وتحية العلم، وأشاد بانضباط طابور الصباح، وحضور جميع العاملين بالمدرسة طابور الصباح، وتحية العلم.

كما تفقد وكيل الوزارة المدرسة والفصول الدراسية، وناقش الطلاب علمياً على السبورة للوقوف على المستوى العلمي للطلاب، كما تابع تطبيق البرنامج العلاجي لتحسين المستوى العلمى للطلاب الضعاف، وكذلك برنامج القرائية للطلاب الضعاف فى القراءة والكتابة. 

وقام وكيل الوزارة بتطبيق برنامج القرائية على فصل كامل بالمرحلة الابتدائية، وتبين المستوى المتميز للتلاميذ فى القراءة والكتابة.

كما تفقد، وكيل الوزارة المرحلة الإعدادية بالمدرسة وتابع الفصول الدراسية، ومعامل العلوم والوسائط المتعددة، واطمأن على انتظام وانضباط العملية التعليمية بالمدرسة.

تقدم وكيل الوزارة برسالة شكر وتقدير لإدارة المدرسة والمعلمين الشرفاء وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل، وانضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة.

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