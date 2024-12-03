الأمم المتحدة: غزة تسجل أعلى نسبة للأطفال مبتوري الأطراف على مستوى العالم

قال فيليب لازاريني، رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن قطاع غزة أصبح لديه الآن أعلى عدد من الأطفال مبتوري الأطراف بالنسبة لعدد السكان في العالم، حيث يفقد العديد منهم أطرافهم ويخضعون لعمليات جراحية دون حتى تخدير.

وأضاف “لازاريني”: تقدر منظمة الصحة العالمية أن واحداً من كل أربعة أشخاص أصيبوا أثناء الحرب بإصابات غيرت حياتهم وسوف يحتاجون إلى خدمات إعادة التأهيل، بما في ذلك الرعاية لحالات البتر وإصابات النخاع الشوكي.

وتابع: "قبل الحرب، كانت واحدة من كل خمس عائلات شملها الاستطلاع تضم على الأقل شخصًا واحدًا من ذوي الإعاقة، وكان ما يقرب من نصف هذه العائلات تضم طفلًا من ذوي الإعاقة".

وأوضح، أن الحرب تسببت أيضًا في انتشار وباء الإصابات المؤلمة مع عدم توفر خدمات إعادة التأهيل.