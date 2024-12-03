الجودو يبدأ الدورة الانتخابية باجتماع مهم مع المديرين الفنيين ورؤساء الأجهزة

بدأ مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو والايكيدو والسومو برئاسة محمد مطيع الدورة الانتخابية الجديدة بعقد اجتماع مهم مع المديرين الفنيين ورؤساء الأجهزة للأندية والهيئات.

وأقيم الاجتماع أمس بالمركز الأولمبي للفرق القومية بالمعادي بحضور مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو والايكيدو والسومو برئاسة محمد مطيع.

وتم خلال الاجتماع عرض خطة العمل في الفترة المقبلة وعودة النشاط المحلي بقوة وسماع مقترحات وآراء الحضور لأخذها في الاعتبار في مرحلة الدراسة لتطوير الجودو المصري.

وأوضح “مطيع” أن المدرب هو جزء أساسي من منظومة النجاح حيث يتكون هرم الرياضة من ثلاثة عناصر متصلة وهي: اللاعب والمدرب والإدارة الرياضية ويجب أن تعمل الإدارة مع المدربين من أجل تحقيق الأفضل للاعبين ومن أجل تطوير المنظومة بشكل كامل سيتم الاهتمام بالثلاث عناصر كل على حدة وقررنا البدء بالمدربين لأنهم حلقة الوصل بين اللاعبين والإدارة.

وأضاف “مطيع”، يجب عودة النشاط المحلي بسرعة وقوة والاهتمام ببطولات المناطق فهي الأساس لنشر اللعبة وزيادة القاعدة وبالتالي رفع مستوى لاعبي المنتخبات.

وأعرب الحضور عن سعادتهم وتقديرهم بهذا الاجتماع الهام الذي يعكس اهتمام مجلس الإدارة بآراء الجميع والعمل بشفافية تهدف للصالح العام.

ويضم مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو والايكيدو والسومو في الدورة الانتخابية التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2028 محمد مطيع رئيسا و 7 أعضاء هم: "طارق عز الدين، حسام الدين عوض الله، أحمد عبدالحميد مصطفى، ياسر محروس، إيهاب أبو زيد، محمد سيد أحمد، أحمد المنشاوي".