إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة في الفيوم

شهد طريق بحيرة قارون السياحي بعد مدخل الربع بدائرة مركز أبشواي في محافظة الفيوم، حادث انقلاب سيارة أجرة في أرض زراعية، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص.

على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبشواي يفيد ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة صندوق محملة بالركاب، بطريق بحيرة قارون السياحي بعد مدخل الربع بدائرة المركز ، ووجود مصابين.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين من المعاينة الأولية انقلاب سيارة أجرة صندوق داخل أرض زراعية، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطرة على السيارة فتسبب في إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.