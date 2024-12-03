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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حماس وفتح تتفقان على تشكيل لجنة لإدارة شئون غزة بعد الحرب

غزة
غزة
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قال مفاوضون من الجانبين، اليوم الثلاثاء، إن حماس وحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفقتا على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.
وبموجب الخطة التي تحتاج إلى موافقة عباس، ستتألف اللجنة من 10 إلى 15 شخصية غير حزبية تتمتع بسلطة في المسائل المتعلقة بالاقتصاد والتعليم والصحة والمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، بحسب مسودة الاقتراح.
 

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