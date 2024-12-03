أمل مبدي تكشف سبب غيابها عن اجتماع وزير الرياضة مع اللجنة البارالمبية

كشفت المهندسة أمل مبدي نائب رئيس اللجنة البارالمبية، سبب غيابها عن لقاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مجلس إدارة اللجنة البارالمبية برئاسة حسام الدين مصطفى.

وقالت مبدي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن سبب الغياب عن الاجتماع يعود إلى ارتباطها باحتفالية يوم الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي نظمته السفارة الإماراتية بحضور السفيرة في العاصمة الإدارية الجديدة وهو ما يخص عملي في مؤسسة مصر الخير ولم أستطع اللحاق بموعد وزير الرياضة.

وأضافت مبدي، أن البركة في جميع الزملاء ورئيس اللجنة البارالمبية الذين حضروا الاجتماع ولا توجد أي خلافات بشأن احتفالية قادرون باختلاف.

وكان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التقي بمجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى بعد إعادة انتخابه رئيساً للجنة، بحضور أعضاء اللجنة وقيادات الوزارة في غياب أمل مبدي نائب رئيس اللجنة البارالمبية وهو الأمر الذي أثار عدد من التساؤلات حول وجود خلافات داخل اللجنة

خلال اللقاء، تم التأكيد على لالتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة التى تنتهجها الوزارة فى ضبط الأداء المالي والإداري لجميع الاتحادات من خلال مسارات مختلفة، وكذلك التطرق إلى أهمية دعم الرياضات البارالمبية وتطويرها، وتعزيز دور الرياضيين ذوي الإعاقة لتحقيق إنجازات ترفع اسم مصر في المحافل الدولية.

أكد الوزير أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماماً خاصاً بالحركة البارالمبية، من خلال توفير بيئة رياضية متكاملة ودعم البنية التحتية لاستضافة بطولات عالمية وقارية.

وجدد وزير الرياضة تأكيده على ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة التى تنتهجها الوزارة فى ضبط الأداء المالي والإداري لجميع الاتحادات من خلال عدة مسارات، منها التعديلات الخاصة بلوائح السفر للخارج واستضافة البطولات والاشتراطات والإجراءات الصحية لممارسة الأنشطة الرياضية.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، أن الرياضة تعيش العصر الذهبى فى عهد الرئيس السيسى، ناقلًا سعادة رئيس اللجنة البارالمبية الدولية البالغة خلال زيارته لمصر، ومدى انبهاره بتطور الحركة البارالمبية المصرية.