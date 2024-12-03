الجيزة تنظم أول ورشة عمل لكرة القدم النسائية

أقام فرع الجيزة لكرة القدم، ورشة العمل الأولى لكرة القدم النسائية تحت عنوان المستحدث في كرة القدم، بمقر نادي الدقي الرياضي.

حاضر في الورشة الدكتور عطية السيد محاضر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، برعاية المحاسب ماهر عبدالعزيز شفيق المدير التنفيذي للفرع، وتحت إشراف رئيس لجنة الكرة النسائية الدكتورة شيرين العياط، ويأتي ذلك في إطار تطوير ودعم الكرة النسائية في مصر.

حضر الورشة كلا من كابتن أسامة يوسف نقيب المهن الرياضية والكابتن خالد كمال رئيس لجنة البراعم بمنطقة الجيزة، وكابتن محمد عبدالمعطي رئيس لجنة حكام منطقة الجيزة، والمحاسب والمدير التنفيذي للفرع كابتن ماهر عبدالعزيز.

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