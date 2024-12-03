ads
الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حسام عبد المجيد يحتفل على طريقة جيوكيريس بعد هدفه في غزل المحلة

جيوكيريس وحسام عبدالمجيد
جيوكيريس وحسام عبدالمجيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق نادي الزمالك فوزًا كبيرًا على غزل المحلة برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد غزل المحلة ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

وشهد اللقاء تسجيل المهاجم ناصر منسي للهدفين الأول والثاني للفارس الأبيض في الدقيقتين 18 و21 من عمر اللقاء.

فيما سجل اللاعب أحمد سيد زيزو الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 72 من ضربة جزء، وسجل حسام عبد المجيد مدافع فريق الزمالك الهدف الرابع لفريقه فى شباك غزل المحلة من ضربة رأس بالدقيقة 79 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة احتفال اللاعب حسام عبد المجيد بهدفه في غزل المحلة، على طريقه فيكتور جيوكيريس، مهاجم سبورتنج لشبونة، هداف الدوري البرتغالي في الوقت الحالي، في لقطة مميزة حازت على إعجاب كثير من محبي وعشاق نادي الزمالك.

واشتهر المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس باحتفاله الفريد خلال تسجيل الأهداف، إذ يقوم بتشبيك أصابعه لتغطية فمه وأنفه على شكل قناع.

وكشف "جيوكيريس" في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفاصيل الغموض وراء احتفاله الشهير، قائلًا: "لم يهتم أحد حتى ارتديت القناع".

نادي الزمالك الدوري المصري الممتاز غزل المحلة أحمد سيد زيزو ناصر منسي حسام عبد المجيد جيوكيريس