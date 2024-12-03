النيابة الإدارية تخصص مقرًا جديدًا لتلقي شكاوى المواطنين بالقاهرة الجديدة

خصصت إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد شريف، مقرًا جديدًا بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة لتلقي الشكاوى المقدمة من المواطنين بشكل مباشر، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية على مدار الفترة من الأحد حتى الأربعاء من كل أسبوع.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار عبد الراضي صدّيق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال تخفيف العبء عن كاهل المواطنين الراغبين في تقديم شكواهم، وتيسير إجراءات تلقي الشكاوى؛ يأتي هذا المقر الجديد ليشكل إضافة للمقر الرئيسي لمنظومة الشكاوى ومكافحة الفساد برئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر.

كما تتلقى منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، شكاوى المواطنين من خلال عددٍ من الوسائل التقليدية والمستحدثة والتي تشمل:

وسائل الإتصال: الخط الساخن: ١٦١١٧ - طوال أيام الأسبوع خلال أوقات العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً.

البريد الإلكتروني: SHAKWA@AP.GOV.EG WhatsApp : ٠١٠٥٠٦٠١٨٨٨ الرسائل القصيرة : ١٤١١ قناة النيابة الإدارية عبر تطبيق Telegram : ١٤١١ تطبيق منظومة الشكاوى وقياس الأداء المتاح على كافة متاجر أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة

الوسائل التقليدية لتقديم الشكاوى: البريد العادي. رقم الفاكس: ٠٢٣٨٢٤٥٢٣١ الحضور الشخصي

العناوين: مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة: مبنى النيابة الإدارية بشارع ال ٩٠ الشمالي – التجمع الخامس. https://maps.app.goo.gl/fqKfM7TS1pseUprg8 رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر: مبنى رئاسة الهيئة – ميدان النجدة – الحي الرابع. https://maps.app.goo.gl/HkDMHDrkysRwgw