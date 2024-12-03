الكاراتيه الجنرال.. 9 حكام مصريين يحصلون على الدرجة الدولية في التحكيم

يتألق المصريون دائمًا في أي مكان يذهبون إليه فهم مبدعون في مختلف المجالات، في خطوة تعكس تفوق مصر في الساحة الرياضية الدولية، حصل 9 حكام مصريين منذ أيام على الدرجة الدولية في التحكيم الخاص برياضة الكاراتيه الجينرال .

وكان قد أعلن الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية (ISF) عن إقامة بطولة العالم للألعاب المدرسية الـ20 في مملكة البحرين، خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر 2024، وهي بطولة معتمدة من اللجنة الأولمبية الدولية (IOC)، وقد تم إدراج لعبة الكاراتيه ضمن قائمة مكونة من 26 لعبة في البطولة.

وفي هذا السياق أبرمت اللجنة الأولمبية الدولية بروتوكول تعاون مع الاتحاد الدولي للكاراتيه الموحد، الذي يُعد الجهة الوحيدة التي تضم جميع مدارس وأساليب الكاراتيه حول العالم.

وفى إنجاز غير مسبوق قرر الحكام المصريون المشاركون في البطولة الذهاب بروح واحدة وهدف مشترك لإثبات أن الرياضة حق للجميع وليست حكرًا على جهة دون أخرى وقد أظهروا مسؤوليتهم تجاه رياضة الكاراتيه عبر أدائهم المتميز في هذه البطولة.

قائمة الحكام المصريين الحاصلين على الدرجة الدولية والتى تتمثل فى الاتى :

1.كيوشي علي صبرة - قاضي A

2.الكابتن محمد ممدوح - قاضي B

3.الكابتن عبد الله الشوني - قاضي B

4.الكابتن عمرو البنا - قاضي B

5.الكابتن أحمد الفرماوي - قاضي B

6.الدكتور أحمد جميل - قاضي B

7.الكابتن مروة أحمد - قاضي B

8.الكابتن هدير سيد - قاضي B

9.الكابتن إيريني ميلاد - قاضي B

هذا الإنجاز جاء بدعم ورعاية كل من عصام شريف - رئيس الاتحاد الأفروآسيوي للكاراتيه الجينرال ونائب رئيس لجنة الحكام الدولية WUKF والدكتور جلال الفران - الحكم الدولي، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه الجينرال (تحت التأسيس)، ومشرف لجنة الحكام المصرية، وعضو لجان الحكام العربية، والأفريقية، والأفروآسيوية.

بهذا الإنجاز يؤكد المصريون مكانتهم البارزة في مجال التحكيم الرياضي مبرزين قيم الرياضة كأداة لتوحيد الشعوب.

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