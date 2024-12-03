المشدد 6 سنوات لـ3 متهمين في خطف شاب والشروع بقتله في الساحل

قررت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه في خطف شاب والشروع في قتله بغرض السرقة بمنطقة الساحل.

وكان قسم شرطة الساحل، تلقى بلاغا من بوصول مصاب وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ تبين إصابة شاب واختطافه من قبل متهمين وسرقة مبلغ مالي وهاتف محمول.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 متهمين لهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم اعترفوا بخطف المجني عليه وإصابته بغرض السرقة، وأرشدوا عن السلاح المستخدم في الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.