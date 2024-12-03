أحمد عيد يرحل عن تدريب غزل المحلة بعد رباعية الزمالك

أعلن أحمد عيد عبد الملك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، استقالته من منصبه، بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها زعيم الفلاحين من الزمالك برباعية نظيفة.

خسر غزل المحلة من الزمالك في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وجاء قرار الاستقالة بعدما قضى أحمد عيد عبد الملك فترة على رأس الجهاز الفني لفريق غزل المحلة، بعد نجاحه في العودة بزعيم الفلاحين إلى الدوري الممتاز مجددًا.

أحمد عيد عبد الملك يعلن رحيله عن غزل المحلة

وجه عيد عبد الملك رسالة شكر لجماهير غزل المحلة على دعمهم المتواصل، كما وجه الشكر لرئيس النادي المهندس وليد خليل على دعمه اللا محدود للفريق.

وأكد عبد الملك في رسالة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه بذل قصارى جهده لتطوير الفريق، إلا أن النتائج لم تسعفه.

وأضاف أحمد عيد: «عملنا كل اللي في مقدرتنا علشان نرفع من شأن النادي وتعبنا جداً.. في النهاية التوفيق لم يحالفنا».

وأوضح أحمد عيد عبد الملك، أن فك الارتباط تم بالتراضي مع إدارة نادي غزل المحلة، مؤكدًا أنه سيظل داعمًا لغزل المحلة كمحب ومشجع.

وكان غزل المحلة تعادل مع الإسماعيلي وخسر أمام طلائع الجيش في الجولتين الأولى والثانية من مسابقة الدوري.

ويأتي ذلك، قبل أن يقود أحمد عيد عبد الملك، غزل المحلة للفوز الأول في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم على حساب الجونة بهدف للا شيء، قبل الخسارة برباعية نظيفة من الزمالك في رابع الجولات.