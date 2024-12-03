"أكسيوس": إسرائيل ولبنان أبلغتا البيت الأبيض بالتزامهما بوقف إطلاق النار

ذكر موقع (أكسيوس) الأمريكي، أن كلا من إسرائيل ولبنان أبلغتا البيت الأبيض أنهما ملتزمتان بوقف إطلاق النار.

ونقل الموقع الأمريكي عن مصادر أمريكية مطلعة قولها، إنه رغم الاشتباكات الأخيرة على الحدود، أبلغت إسرائيل ولبنان البيت الأبيض هذا الأسبوع أنهما ملتزمتان باتفاق وقف إطلاق النار وتريدان استمراره.

وأضافت المصادر، أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن قلقة من أن وقف إطلاق النار الهش في لبنان قد ينهار، بعد تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في الأيام الأخيرة.

وأعربت إدارة بايدن، بشكل خاص عن قلقها للإسرائيليين بشأن العديد من ضرباتهم في لبنان في الأيام الأخيرة.

وتابعت: "كان الإسرائيليون يلعبون لعبة خطيرة في الأيام الأخيرة".

وأشارت إلى أن كبير مستشاري بايدن "آموس هوكشتاين"، تحدث أمس الاثنين، مع مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين أكدوا التزامهم بوقف إطلاق النار، مضيفة أن هوكشتاين أبلغ المسؤولين الإسرائيليين واللبنانيين أنه يجب إخطار آلية مراقبة وقف إطلاق النار التي تقودها الولايات المتحدة، والتي أنشئت بموجب الاتفاق، بالانتهاكات حتى تتمكن من معالجتها.

