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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب التايكوندو يحقق برونزية تاريخية ببطولة العالم للبومزا بهونج كونج

منتخب مصر
منتخب مصر
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انتزع منتخب مصر للرجال للتايكوندو، المركز الثالث والميدالية البرونزية لفئة الماستر ببطولة العالم للبومزا المقامة حاليا بهونج كونج فى ظل منافسة شرسة أقل ما توصف بصراع أباطرة العالم فى البومزا.

وقدم منتخب مصر للبومزا أداء مميز على مدار البطولة ونجح في الحصول على الميدالية البرونزية بعد مشوار شاق في البطولة ونجح في تحقيق الميدالية البرونزية ماستر 2.

وتضم قائمة منتخب البومزا صاحب الإنجاز اللاعبين سعيد عبدالفتاح ويحيى عبد الحميد وعماد عبد الله شعبان.

ويرأس البعثة مجدى طايل نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد ويرافقه الجهاز الفنى أحمد محمود مديرا فنيا، الكورى الجنوبي آن هيونج ون مدربا وعماد الدين محمود مدربا، ومحمد سمير طبيبا.

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