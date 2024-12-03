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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء النرويج يخطط لقيادة الحكومة في انتخابات سبتمبر

رئيس وزراء النرويج
رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستوره
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قال رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستوره، اليوم الثلاثاء، إنه يخطط لقيادة الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها خلال سبتمبر 2025.
ويتخلف حزب العمال، الذي ينتمي إليه ستوره عن كل من حزب المحافظين وحزب التقدم اليميني الشعبوي في استطلاعات الرأي؛ حيث يعرب الناخبون عن مخاوفهم بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة في السنوات الأخيرة حسبما أورد موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي.
ويشغل ستوره البالغ من العمر 64 عامًا منصب رئيس حزب العمال منذ عام 2014 ورئيس الوزراء منذ عام 2021، ويقود حكومة ائتلافية أقلية تنتمي ليسار الوسط.

رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستوره