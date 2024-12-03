مواهب تتألق في احتفالية تكريم الأوائل بمدارس الكنيسة الإنجيلية بأسيوط

نظمت إحدى مدارس الكنيسة الإنجيلية بأسيوط التابعة للأمانة العامة لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، احتفالية مميزة لتكريم الأوائل.

شهد الحفل حضور عدد من الشخصيات المرموقة من بينهم القس مايكل رفعت، أمين منطقة وجه قبلي لمدارس السنودس، وسيد شريف مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، وأحمد حسين وكيل إدارة أسيوط، وزيزي مصطفى المدير المالي للتعليم بالإدارة، صفاء الكردي مدير التعليم بالإدارة، ومحمد بشير رئيس مجلس الأمناء، وداليا ألفونس المدير الإقليمي لتنمية الصعيد ونائب رئيس مجلس الأمناء، وسعيدة إدريس رئيس قسم التعليم الخاص بالإدارة، وحسانين هاشم مدير أمن الإدارة، وإنجي ثروت، مديرة المدرسة.

وفي كلمته، أكد القس مايكل رفعت، أمين منطقة وجه قبلي لمدارس السنودس، أن هذه الاحتفالية تمثل تقديرًا عميقًا للجهود التي بذلها الطلاب وأسرهم، وتشكل حافزًا قويًا لاستمرار العطاء والتفوق. كما شدد على أن النجاح لا يعد نقطة النهاية، بل هو بداية لرحلة مليئة بالتحديات والفرص التي تستحق السعي المستمر. وأكد أن الإيمان بالقدرات الشخصية والعمل المتواصل هما أساس تحقيق الأهداف والوصول إلى أعلى درجات التميز.

تضمن الحفل مجموعة من الفقرات والعروض الفنية، والثقافية، والغنائية التي أضفت على المناسبة أجواء مميزة، عكست روح الإبداع والتفوق لدى الطلاب، واختتم بتكريم الطلاب الأوائل وسط أجواء مفعمة بالفخر والسعادة.

1a4ed1f7-f2a6-4c6f-b304-b7808777a9de

e17d6a54-2e84-4d8a-be9a-06a4a8c81746

9d9d4681-d77e-42a2-97f7-820d95d4c8f2

e69832b9-4bf9-4192-822c-0b497455ab98