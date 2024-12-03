وزير النقل يزور مركز التحكم الرئيسي لجميع الطرق والمحاور بإيطاليا

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في مستهل زيارته إلى إيطاليا، زيارة لمركز التحكم والتشغيل الرئيسي لجميع الطرق والمحاور والأنفاق التابع لشركة "أوتوسترادا"، المالكة لشركة "موڤيون".

تُعد "موڤيون" الشركة المسؤولة عن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع النقل الذكي على الطرق (ITS) في مصر، بالتعاون مع شركة السويدي إلكتريك.

وتشمل المرحلة الأولى سبعة طرق رئيسية هي: (شبرا - بنها الحر، القاهرة - الإسماعيلية - بورسعيد، القاهرة / القطامية - العين السخنة، القاهرة / السويس الصحراوي، الدائري الإقليمي، القاهرة / الإسكندرية الصحراوي، والطريق الدائري).

وبحث الوزير مع مسئولي الشركة، ما تم إنجازه وجار إنجازه لكل مشروع حيث أكد “الوزير” ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية؛ لإنهاء كل مشروعات هذه المرحلة، خاصة مع أهمية هذه المنظومة التي تساهم بقدر كبير في تقليل نسب الحوادث وزيادة معدلات السلامة والأمان، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية للطرق والوصول لرؤية شاملة ومتواصلة لتحركات المركبات والدقة في تسجيل المخالفات لها.